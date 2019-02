Geschreddertes Banksy-Bild in Baden-Baden.

Quelle: Uli Deck/dpa

Das absichtlich zerschnittene Werk "Girl with Balloon" des Street-Art-Künstlers Banksy sorgt im Museum Frieder Burda in Baden-Baden für Besucherandrang. Viele gingen geradewegs durch zu dem Raum, in dem das Bild erstmals präsentiert wird, hieß es von einer Museumssprecherin.



"Girl with Balloon" war während einer Auktion mithilfe eines eingebauten Mechanismus zur Hälfte geschreddert worden. Seither hat es einen neuen Namen und heißt nun "Love is in the Bin" ("Die Liebe ist im Eimer").