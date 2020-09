Insgesamt 19 Zeitungen und Journalistenverbände beteiligten sich an der Aktion "Your Right to Know", also "Ihr Recht, zu wissen". Sie appellierten an die rechtskonservative Regierung von Premierminister Scott Morrison, die Pressefreiheit besser zu schützen. Zu ihren Forderungen gehören mehr Rechte für sogenannte Whistleblower, die Journalisten mit Informationen versorgen.