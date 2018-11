Die Deutschen haben von Januar bis September 2018 rund 3,3 Milliarden Euro gespendet. Das sei ein Zuwachs um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und das zweitbeste Ergebnis seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005, heißt es in einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des Deutschen Spendenrats.



So gaben rund 16,5 Millionen Menschen Geld an gemeinnützige Organisationen oder Kirchen. Das waren etwa 500.000 Menschen weniger als im Vorjahr.