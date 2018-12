50-Euro-Scheine: Viele Unternehmen spenden Geld. Archivbild

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Unternehmen in Deutschland spenden einer Studie zufolge im Jahr mindestens 9,5 Milliarden Euro für das Gemeinwohl. Das ergab eine Studie der Bertelsmann-Stiftung und des Stifterverbands der Deutschen Wissenschaft.



Laut der Studie, die zum Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember veröffentlicht wird, haben 45 Prozent der Unternehmen in den vergangenen drei Jahren regelmäßig Geld gespendet. 26 Prozent der Firmen stellten regelmäßig Mitarbeiter für soziale Zwecke frei.