Ein Braunkohlebagger im Tagebau Nochten.

Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

Kurz vor den Landtagswahlen im Osten will das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zu Milliardenhilfen für den Strukturwandel in den Kohle-Regionen beschließen. Bis 2038 will Deutschland aus der Kohleverstromung aussteigen. Das Konzept für diesen Ausstieg soll nun umgesetzt werden.



In den Kohle-Regionen in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt hängen noch Tausende Jobs an der Kohle. Am Sonntag wird in Brandenburg und Sachsen ein neuer Landtag gewählt.