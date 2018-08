Scholz will Umsatzsteuerbetrug auf Online-Plattformen eindämmen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will einem Medienbericht zufolge den Umsatzsteuerbetrug von Online-Händlern auf Internet-Plattformen wie Ebay oder Amazon wirkungsvoller bekämpfen.



Dazu werde er dem Kabinett in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf "zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften" vorlegen, schreibt die "Rheinische Post". Online-Marktplätze sollen ab Anfang 2019 stärker in die Pflicht genommen werden.