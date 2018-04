Die Bundesregierung hatte mit jährlich etwa 25.000 Beschwerden beim Bundesamt für Justiz gerechnet. Doch eine Nachfrage des ZDF ergab jetzt: Im ersten Vierteljahr ist das entsprechende Online-Formular der Behörde nur 239 mal genutzt worden. Allein Facebook hat nach eigenen Angaben 30 Millionen User in Deutschland.



Auch die Zahl der Bußgelder steht in keinem Verhältnis zu den Befürchtungen, die bei den heftigen Diskussionen über das Gesetz immer wieder geäußert wurden: Das Bundesjustizministerium ging damals vorsichtshalber von etwa 500 Bußgeldverfahren jährlich aus – tatsächlich gab es in den ersten drei Monaten kein einziges solcher Verfahren. Ob im weiteren Verlauf des Jahres überhaupt einmal ein Bußgeld fällig wird, ist noch nicht abzusehen.