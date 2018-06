Der Familiennachzug ist ab August möglich, bleibt aber begrenzt. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Der Familiennachzug für subsidiär Geschützte in Deutschland beschäftigt heute den Bundestag. Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sollen vom 1. August an wieder Familienangehörige zu sich nach Deutschland holen können. Pro Monat dürfen aber bundesweit nur 1.000 Angehörige einreisen. Auf diesen Kompromiss hatte sich die Große Koalition geeinigt.



Grüne und Linke finden die Regelung zu hartherzig. Die FDP will eine Härtefallregelung. Die AfD ist für die Abschaffung des Nachzugs.