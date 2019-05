Lehrergewerkschaften haben sich energisch gegen das Gesetz ausgesprochen. Mehrere Schulbezirke haben bereits klargemacht, dass sie sich dem Programm nicht anschließen werden. Auch der für Parkland zuständige Sheriff des Bezirks von Broward County warnte vor den Folgen des Gesetzes. "Lehrer ergreifen diesen Beruf, um Kinder zu unterrichten, nicht um als Schulsicherheitsdienst zu dienen", schrieb Gregory Tony in einem Brief an die örtliche Schulbehörde. Zudem bringe das Wächterprogramm Schüler, Lehrer und Ersthelfer in Gefahr.