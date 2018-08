heute-Nachrichten Quelle: ZDF

In Dänemark darf man sein Gesicht in der Öffentlichkeit nicht mehr verhüllen. Das Verbot umfasst neben Ganzkörper- bzw. Gesichtsschleiern wie Burkas und Nikabs auch Sturmhauben, Ski- oder andere gesichtsbedeckende Masken sowie falsche Bärte. Das geht aus einer Erklärung des Justizministeriums hervor.



In Kopenhagen und Aarhus waren für den Nachmittag Protestkundgebungen geplant - zu diesem Anlass sollten die Demonstranten auch ihr Gesicht verhüllen können, ohne eine Strafe zu riskieren.