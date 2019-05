Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) betont die Notwendigkeit der Maßnahme. "Wir haben in vielen Bereichen, in vielen Regionen in Deutschland massiven Fachkräftemangel", sagte Heil am Donnerstag dem Radiosender Bayern 2. Er sprach von einer "handfesten Wachstumsbremse". "Wir wollen, dass unser Land weiter wirtschaftlich läuft und deshalb ist Fachkräftesicherung eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft", sagte der SPD-Politiker vor der ersten Lesung im Bundestag.