Zunächst erscheinen die aktuellen Gesetzespläne für faire Verbraucherschutzverträge vor dem Hintergrund problematisch, dass dadurch die als Bestandteil der allgemeinen Handlungsfreiheit in Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz garantierte Vertragsfreiheit beeinträchtigt werden würde.



Im Einklang mit dem Grundsatz der Privatautonomie ist es grundsätzlich geboten, dass der Abschluss wie der Inhalt von Verträgen frei gestaltet werden darf.



Grenzziehende Reglementierungen sind stets rechtfertigungsbedürftig und an diesem Grundsatz zu messen.



Die Vertragsfreiheit hat jedoch auch ihre Grenzen. Sie liegen genau dort, wo der Schutz bestimmter Personengruppen notwendig ist. Mithin herrscht seit jeher ein Spannungsverhältnis zwischen dem Verbraucherschutz und der Vertragsfreiheit.



Bei denen von Frau Lambrecht befürworteten Gesetzesplänen handelt es sich um einen politischen Versuch, die deutschen Verbraucher in ihren Rechten zu stärken, der durchaus legitim ist.



Sofern das Gesetz in dieser Form beschlossen wird, wird es sich in der Praxis zeigen, wie die Verbraucher und die betroffenen Dienstleistungsanbieter reagieren und wie die Rechtsprechung sich in diesem Bereich weiterentwickelt.



Sarah Schneck, ZDF-Redaktion Recht und Justiz