Eine Mutter mit ihrem Sohn an der Hand. Archivbild

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Geringverdiener mit Kindern sollen mehr staatliche Leistungen bekommen. Das geht aus dem Entwurf eines "Starke-Familien-Gesetzes" hervor, den das Bundeskabinett heute beschließen will.



Unter anderem soll der Kinderzuschlag so erhöht werden, dass er zusammen mit dem Kindergeld den durchschnittlichen Bedarf in Höhe des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums deckt. Die Reform des Kinderzuschlags soll in zwei Stufen zum 1. Juli 2019 und zum 1. Januar 2020 greifen.