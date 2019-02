Familien profitieren von vielen staatlichen Leistungen.

Mit einem milliardenschweren Entlastungspaket sollen Familien in Deutschland vom kommenden Jahr an 200 Euro und mehr zusätzlich in der Tasche haben. Das will das Bundeskabinett heute beschließen. Die gesamte Entlastungssumme soll bei 9,8 Milliarden Euro liegen.



"Wir stärken Familien mit diesem Gesetz spürbar", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) der "Rhein-Neckar-Zeitung". Besonders diejenigen würden profitieren, die weniger Geld haben. Unter anderem soll das Kindergeld erhöht werden.