Jens Spahn will die Notfallversorgung reformieren. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Reform der Notfallversorgung nimmt einem Bericht der Funke-Mediengruppe zufolge Gestalt an. Nachdem Spahn bereits Mitte Dezember 2018 Grundzüge vorgestellt hatte, liege nun ein Gesetzentwurf vor.



Demnach soll es eine Art Lotsensystem geben, welches Patienten entweder in die Notaufnahme schickt oder zum ambulanten Dienst. So soll eine Überlastung der Notaufnahme durch Patienten verhindert werden, denen ambulant geholfen werden könnte.