Mastschweine in einem Stall. Symbolbild

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundesministerien für Landwirtschaft und Bau wollen für mehr Tierwohl das Baugesetz ändern. Vergrößern Landwirte ihre Stallfläche, ohne die Anzahl der Tiere zu erhöhen, sollen sie in Zukunft ohne großen Aufwand eine Baugenehmigung erhalten. Ein entsprechender Gesetzentwurf werde "zeitnah" vorgelegt, kündigten die beiden Ministerien an.



"Mehr Tierwohl darf nicht an bürokratischen Hürden scheitern", sagte Agrarministerin Julia Klöckner. Zudem sollten Umbauten finanziell gefördert werden.