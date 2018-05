Gesetzantrag will Hackerangriffe zukünftig strenger bestrafen. Quelle: Oliver Berg/dpa

Computer sollen in Deutschland besser vor Hackerangriffen geschützt werden. Der Bundesrat brachte einen entsprechenden hessischen Gesetzesantrag in den Bundestag ein.



"Digitaler Hausfriedensbruch" - also der unerlaubte Zugriff auf fremde Computer, Smartphones, Webcams und Navigationssysteme - soll damit künftig mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden. Die Länderkammer hatte den Entwurf bereits 2016 in den Bundestag eingebracht, dieser hatte ihn aber nicht aufgegriffen.