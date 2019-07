Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. Symbolbild

Quelle: Fabian Heinz/Sea-Eye/dpa

In Italien könnten Seenotrettern künftig Strafen von bis zu einer Million Euro drohen, wenn sie unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer fahren. Die Abgeordnetenkammer gab grünes Licht für einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Er muss noch durch den Senat kommen.



Das Gesetz soll den Behörden bei Verletzung eines Einfuhrverbots auch ermöglichen, ein Schiff zu konfiszieren. Schon jetzt können in Italien auf Basis einer Notverordnung Strafen von zwischen 10.000 und 50.000 Euro verhängt werden.