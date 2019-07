Bisher wurde die Identitäre Bewegung als Verdachtsfall behandelt. In diesem Stadium wurde die Organisation mit offenen Quellen beobachtet, erklärt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Klaus Brodbeck: "Man guckt sich an: Was sagen die, was schreiben die, welche Aktionen machen die? Wer kennt wen? Gibt es da irgendwelche Vernetzungen?" Das Ergebnis dieser Beobachtung: "Das ist nicht nur eine Hipster-Bewegung, die irgendwie cool daher redet – das sind tatsächlich gefährliche Leute. Das sind geistige Brandstifter."