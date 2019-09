Bei "Generated Photos" kommt wie bei dem Uni-Projekt aus Washington das Software-Paket "StyleGAN" des US-Chipgiganten Nvidia zum Einsatz, das unter einer freien Lizenz veröffentlicht wurde. Wie bei so vielen Projekten in der Künstlichen-Intelligenz-Forschung brauchte es menschlichen Input, um das System anzulernen. Nvidia bediente sich bei der Yahoo-Fotowebsite Flickr, um über 70.000 frei verfügbare Bilder von echten Menschen als Trainingsmaterial herunterzuladen. Nach Angaben von Firmengründer Ivan Braun wurden für das Projekt "Generated Photos" weitere 29.000 Bilder von 69 Models ausgewertet, die Firmenfotografen aufgenommen hatten.



Experten gehen davon aus, dass in wenigen Jahren nicht nur Fotos von KI-Replikanten generiert werden können, sondern komplette Videos. "Wir denken, dass wir das weiter vorantreiben können, indem wir nicht nur Fotos, sondern auch 3D-Bilder erzeugen, die in Computerspielen und Filmen verwendet werden können", sagte Jaakko Lehtinen auf dem KI-Lab von Nvidia in Finnland der "New York Times".