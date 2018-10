Überwachungskamera am Berliner Bahnhof Südkreuz. Archivbild Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Ein Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz hat gezeigt, dass Computersysteme bei realistischen Testbedingungen eine maximale Trefferquote von 86,3 Prozent erreichen. In weniger als 0,1 Prozent der Fälle sei ein Mensch von der Software verwechselt worden, teilte das Bundesinnenministerium mit.



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte: "Die Systeme haben sich in beeindruckender Weise bewährt, so dass eine breite Einführung möglich ist."