Insgesamt war 2019 ein gutes Jahr. Gemessen an der Gesamtheit leben so wenige Menschen in extremer Armut wie nie zuvor - weniger als zehn Prozent. Zum Vergleich: 1980 waren es noch über 40 Prozent. Auch sind, wieder vorläufig an der Gesamtheit gemessen, noch nie so wenige Kinder gestorben; noch nie konnten so viele Menschen lesen und schreiben.