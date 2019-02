Gauck: Das sind Menschen, die Sorge haben, dass diese Zukunft in Freiheit, in Eigenverantwortung zu gefährlich ist. Und dass es besser sei in erprobten Einheiten und mit den Erfahrungen, die wir früher hatten, Politik zu machen. Und wenn diese Parteien nun demokratisch sind, und einige werden es, bei anderen muss noch was passieren, dann gibt es sehr interessante öffentliche Debatten. Und das ist unsere Zukunftsaufgabe.



Dass wir uns vorbereiten auf das, was wir mitbringen an Freiheitsliebe, das übersetzen in Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen - wie es mehr als die Hälfte der Ossis tut. Wir sprechen ja nicht über die Ossis, die haufenweise unsere Städte und Dörfer regieren, in Parlamenten sitzen, Unternehmen haben oder so was. Sondern wir sprechen fortwährend über die, die irgendwo Schmerzen hatten, als sei das die Mehrheit.