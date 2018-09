Benneckenstein hat einen Bruder mit Down Syndrom, er weiß, was in der NS-Zeit mit Menschen geschah, die anders waren. Doch auf der Suche nach Antworten wendet er sich an die Falschen – an überzeugte Neonazis. Deren Geschichts-Revisionismus überzeugt ihn, "ich wollte überzeugt sein, dass alles ganz anders war", sagt Benneckenstein.



Hätte niemand in seinem persönlichen Umfeld ihn abhalten können? Müssen nicht Eltern, Freunde und Familie da einspringen, wo Politiker, Lehrer und andere machtlos sind? Bei ihm gab es Momente, da wäre ein Umdenken möglich gewesen, glaubt Benneckenstein. In der Anfangszeit, zu Beginn der Radikalisierung. "Doch danach wurde es ein Selbstläufer", sagt er.