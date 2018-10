Netanjahu und seine Frau Sara beim Treffen mit Kanzlerin Merkel. Quelle: Kobi Gideon/GPO/dpa

Deutschland und Israel wollen in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Cybersicherheit enger zusammenarbeiten. Das wurde in Jerusalem nach einem ersten Meinungsaustausch zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu deutlich.



Ein weiteres Thema dürfte die umstrittene israelische Siedlungspolitik in den Palästinensergebieten sein. Die EU und Deutschland dringen auf Friedensgespräche Israels mit den Palästinensern und wollen eine Zweistaatenlösung.