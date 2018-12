Donald Trump und Melania besuchen US-Soldaten in Ramstein.

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Auf dem Rückflug von seinem Truppenbesuch im Irak hat US-Präsident Donald Trump einen Zwischenstopp in Ramstein eingelegt. Die Air Force One landete am frühen Morgen auf dem Stützpunkt der US-Luftwaffe in Rheinland-Pfalz, teilte das Weiße Haus mit.



Nach einem Gespräch mit Offizieren an Bord der Air Force One begab sich Trump mit First Lady Melania in einen Hangar, wo zahlreiche US-Soldaten auf sie warteten. "Hallo, Leute", grüßte der Präsident und schüttelte zahlreiche Hände.