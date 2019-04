Labour-Chef Jeremy Corbyn und Premierministerin Theresa May.

Quelle: Jessica Taylor/UK Parliament/dpa

Der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn von der Labour-Partei hat das Gesprächsangebot von Premierministerin Theresa May zum Brexit angenommen. Er werde sich sehr gerne mit May treffen, sagte Corbyn der britischen Nachrichtenagentur PA. "Wir erkennen an, dass sie sich bewegt hat", fügte er hinzu.



May hatte zuvor angekündigt, bei der EU eine weitere kurze Verlängerung der Austrittsfrist zu beantragen. Gleichzeitig sie mit Corbyn einen Kompromiss für einen geordneten Brexit finden.