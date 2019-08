Angela Merkel bei einem EU-Sondergipfel zum Brexit. Archivbild

Quelle: Thierry Roge/BELGA/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will mit dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson bald zu einem persönlichen Gespräch zusammenkommen. Einen Termin nannte Regierungssprecher Steffen Seibert noch nicht. Es solle über den Brexit und andere gemeinsame Themen gesprochen werden.



Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU führen - "komme, was wolle". Er fordert Änderungen an dem bisher ausgehandelten Austrittsabkommen. Andernfalls droht er mit einem Austritt ohne Abkommen.