Das Atomabkommen wurde 2015 in Wien verhandelt. Archivbild Quelle: Dean Calma/IAEA/dpa

Iran will den Dialog mit der EU über das Wiener Atomabkommen von 2015 intensivieren. "Vor allem muss dies in den nächsten vier Monaten passieren, die sind entscheidend", sagte Vizeaußenminister Abbas Araghchi.



Er bezog sich damit auf die nächste, in vier Monaten anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über eine Beibehaltung der Vereinbarung, die eine iranische Atombombe verhindern soll. Das Atomabkommen stellt Iran eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen in Aussicht.