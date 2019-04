Angela Merkel zu Besuch in Irland

Quelle: dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) reist heute nach Irland, um mit dem irischen Regierungschef Leo Varadkar über den Brexit zu beraten. Vorrangig geht es dabei um eventuelle Grenzkontrollen zwischen dem EU-Land Irland und dem britischen Nordirland nach dem Austritt Großbritanniens.



In London ringen Regierung und Opposition unterdessen weiter um einen Kompromiss, um einen ungeordneten Brexit am 12. April abzuwenden. In Brüssel will die EU-Kommission über Pläne für einen No-Deal-Brexit informieren.