US-Einrichtungen bleiben wegen den Grenzstreits geschlossen.

Quelle: Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa

Der Regierungsstillstand in den USA hält weiter an. US-Präsident Donald Trump hat Spitzenvertreter der beiden Kongresskammern jetzt zu einer Besprechung über die Grenzsicherung ins Weiße Haus eingeladen.



Ein Streit zwischen Trump und den Demokraten über die Errichtung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko hatte zu dem Stillstand geführt. Das Treffen soll heute stattfinden, einen Tag bevor das neu gewählte Repräsentantenhaus mit demokratischer Mehrheit zusammentritt.