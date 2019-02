Benjamin Netanjahu ist Israels Ministerpräsident.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu trifft nach eigenen Angaben den russischen Präsidenten Wladimir Putin am 21. Februar in Moskau. "Es ist sehr wichtig, dass wir weiterhin verhindern, dass sich der Iran in Syrien (militärisch) etabliert", sagte Netanjahu. Dies werde das Hauptthema des Treffens sein.



Kommende Woche wird Netanjahu auch zu einer Nahost-Konferenz in Warschau reisen. Teheran kritisiert die von den USA und Polen ausgerichtete Veranstaltung als "Anti-Iran-Konferenz".