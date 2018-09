Uli Gack: Wenn man will, lässt sich jede Krise mit diplomatischen Mitteln abwenden. Aber die Äußerungen der letzten Tage, das Auftreten des Irans und Russlands oder eben von Assad - dass er gesagt hat, es kommt für ihn nichts anderes in Frage als das Land in Gänze in seinem Sinn zu befreien, zu befrieden - deutet klar darauf hin, dass es zu einer Eskalation kommt.



Man geht davon aus, dass ungefähr 10.000 ehemalige Al-Kaida-Kämpfer in Idlib sind, dazu noch etwa 40.000 andere islamistische Kämpfer. Die stehen mit dem Rücken an der Wand, die wissen nicht, wohin sie gehen sollen.



Es gibt ungefähr 70 militante Splittergruppen, die sich untereinander teilweise spinnefeind sind und sich teilweise auch bekämpft haben. Sie wurden aus verschiedenen Regionen, in denen ein Waffenstillstand vereinbart wurde, dorthin gebracht. Die Türkei hat die Grenze zur Region Idlib komplett abgeriegelt. Assad will die Gebiete in seinem Sinne befreien, das könnte auf eine Eskalation hinauslaufen.