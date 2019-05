Die Außenminister Mike Pompeo und Sergej Lawrow.

Quelle: Pavel Golovkin/AP POOL/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo und sein russischer Kollege Sergej Lawrow sind in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi zu Gesprächen zusammengetroffen. Bei Pompeos erstem offiziellem Besuch in Russland soll es um mögliche Auswege aus verschiedenen internationalen Krisen gehen.



Themen sollten unter anderem die Lage in Venezuela und Syrien sein. Anschließend wollte der US-Außenminister noch den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Beide Seiten hoffen auf konstruktive Gespräche.