Ein in Düsseldorf geplantes Treffen von Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) ist überraschend abgesagt worden. In einer Mitteilung des Landesministeriums hieß es: "In den Vorbereitungen sind auf Arbeitsebene zahlreiche Fragen offen geblieben."



Das Gespräch soll im Spätsommer nachgeholt werden. Die Politiker wollten über schnellere Asylverfahren und Rückführungen sprechen. Der Termin fiel zusammen mit der Debatte um die Abschiebung von Sami A.