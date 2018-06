SPD-Chef Schulz verlässt das Schloss Bellevue in Berlin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mehr als zwei Stunden lang mit den Spitzen von Union und SPD die Chancen einer Regierungsbildung ausgelotet. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, der SPD-Vorsitzende Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer verließen am Donnerstagabend nacheinander das Schloss Bellevue in Berlin.



Über den Inhalt der Beratungen hatten alle Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Vorsitzenden wollten am Freitag zunächst ihre Parteigremien informieren.