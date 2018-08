Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht Aserbaidschan. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Deutschland und Aserbaidschan wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiter ausbauen, besonders in der Energiewirtschaft. Deutschland und die EU wollten ihren Energiemarkt breiter aufstellen, um die Abhängigkeit von Russland zu verringern, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel.



Sie sprach bei dem Treffen die Menschenrechtslage in dem südkaukasischen Land an. Merkel sicherte zu, die Bemühungen Deutschlands für eine politische Lösung des Konfliktes mit dem Nachbarn Armenien zu intensivieren.