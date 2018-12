Jean-Claude Juncker und Theresa May.

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die erste Etappe der Brexit-Verhandlungen geht abermals in die Verlängerung. Nach langen Gesprächen mussten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May eingestehen, dass noch kein Durchbruch möglich gewesen sei.



Dies solle aber im Laufe der Woche gelingen, so dass die zweite Verhandlungsphase eingeläutet werden könnte. May äußerte sich ganz ähnlich. Bis zum EU-Gipfel am 15. Dezember sollen ausreichende Fortschritte erreicht sein.