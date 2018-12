Das Treffen findet in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

Quelle: Jon Gambrell/AP/dpa

Die radikalislamischen Taliban wollen heute mit Vertretern der USA in Dubai zusammentreffen. Dies bestätigte ihr Sprecher Zabihullah Mujahid in einer Mitteilung. Auch Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Emirate wären bei dem Treffen dabei.



Die Gespräche in Dubai knüpfen an ein Treffen der Taliban mit einer US-Delegation unter Leitung des US-Sondergesandten Zalmay Khalilzad im November an. Ziel der Gespräche ist eine Beilegung des jahrzehntealten blutigen Konflikts in Afghanistan.