Verteidigungsminister von der Leyen in Afghanistan. Quelle: Michael Kappeler/dpa pool/dpa

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen. Dort wollte sie am zweiten Tag ihrer Afghanistan-Reise politische Gespräche führen.



Am Sonntag hatte sie die Truppe im deutschen Feldlager im nordafghanischen Masar-i-Scharif auf einen weiterhin langen und mühsamen Einsatz eingestimmt. Am Donnerstag erst hatte der Bundestag die erneute Verlängerung der Mission um ein Jahr beschlossen.