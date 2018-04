Heiko Maas (SPD) plant, Mevlüt Cavusoglu in New York zu sprechen. Quelle: Frank Augstein/AP Pool/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas wird am Montag in New York erstmals seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu treffen. Derzeit ist Maas noch beim G7-Außenministertreffen in Toronto. Morgen reist er zu den Vereinten Nationen nach New York weiter, wo er kurz nach seiner Ankunft mit Cavusoglu sprechen will.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vor wenigen Tagen angekündigt, dass die Parlaments- und Präsidentenwahlen schon am 24. Juni stattfinden sollen.