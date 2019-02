Steven Mnuchin (links) und Robert Lighthizer in Peking.

Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Die USA und China haben die Verhandlungen zur Beilegung ihres Handelsstreits in Peking fortgesetzt. Es wird erwartet, dass der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin am letzten Tag der zweitägigen Gespräche von Chinas Staatschef Xi Jinping empfangen werden.



"Das ist ein sehr gutes Zeichen", sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, in Washington. "Die Stimmung ist gut." Verhandlungsdetails wurden bisher nicht bekannt.