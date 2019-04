Liu He begrüßt Robert Lighthizer (links) und Steven Mnuchin.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich nach der jüngsten Gesprächsrunde im Handelsstreit mit China positiv geäußert. Er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hätten "konstruktive" Gespräche in Peking geführt, twitterte Mnuchin.



Er freue sich darauf, in der nächsten Woche in Washington mit Chinas stellvertretendem Ministerpräsidenten Liu He die Diskussionen fortzuführen. Die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt haben sich gegenseitig mit hohen Strafzöllen überzogen.