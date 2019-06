Außenminister Heiko Maas (SPD).

Quelle: Jon Gambrell/AP/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) ist in Teheran gelandet. Bereits kurz vor seinem Besuch im Iran hatte er die Regierung zur Einhaltung des Atomabkommens aufgefordert. "Eine Diskussion 'less for less' (weniger für weniger) ist keine, zu der wir bereit sein werden."



Die Europäer ständen geschlossen hinter dem Erhalt des Abkommens. Die USA hatten einseitig ihren Ausstieg aus dem Atomabkommen erklärt. Der Iran droht, bestimmte Anforderungen des Vertrags nicht mehr zu erfüllen.