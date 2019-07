Boris Johnson ist Premierminister von Großbritannien. Archivbild

Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Zum Auftakt einer Reise durch das britische Nordirland ist Premierminister Boris Johnson auch dort auf Kritik gestoßen. Zuvor hatte es bereits bei seinen Stopps in Schottland und Wales heftige Proteste gegeben.



Nach einem Treffen mit der nordirisch-protestantischen DUP in Belfast wurde Johnson vorgeworfen, nicht objektiv zu sein. Er wies die Vorwürfe zurück. Er wolle Gespräche mit fünf Parteien führen, damit endlich wieder eine Regionalregierung in Nordirland installiert werden könne.