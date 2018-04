Angela Merkel (CDU) war mit Emmanuel Macron im Humboldt Forum. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist zu einem Besuch in Berlin eingetroffen. Er will mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über Details der umstrittenen EU-Reformpläne beraten.



Vor den politischen Gesprächen im Kanzleramt empfing Merkel Macron auf der Baustelle des Humboldt-Forums im Berliner Stadtschloss. Dort soll nach der für 2019 geplanten Eröffnung in einem internationalen Ideenaustausch nach neuen Erkenntnissen bei Themen wie Migration und Globalisierung gesucht werden.