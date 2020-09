Angela Merkel wird von Matamala Cyril Ramaphosa empfangen.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Angela Merkel ist vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa mit militärischen Ehren zu einem Besuch in Pretoria empfangen worden. Beim anschließenden Meinungsaustausch dürfte auch die Krise im Bürgerkriegsland Libyen eine Rolle spielen.



Ramaphosa hat eine Lösung der Konflikte in Libyen und auch im Südsudan zu Schwerpunkten seiner Präsidentschaft in der Afrikanischen Union erklärt. Zweites wesentliches Thema der Gespräche ist eine Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen.