Zalmay Khalilzad (Archiv).

Quelle: Rafiq Maqbool/AP/dpa

Die USA und Vertreter der radikalislamischen Taliban haben sich bei ihren Gesprächen in Doha im Golfemirat Katar offenkundig angenähert. US-Delegationsleiter Zalmay Khalilzad teilte mit, die Treffen seien produktiver als früher gewesen. "Wir haben in wichtigen Fragen signifikante Fortschritte gemacht", so Khalilzad.



Seit Sommer 2018 bemühen sich die USA, den langjährigen Konflikt in Afghanistan über Verhandlungen zu lösen. Washington änderte seine Politik und nahm direkte Gespräche auf.