Ursula von der Leyen trifft Boris Johnson. Archivbild

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Drei Wochen vor dem geplanten Brexit reist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute zum britischen Premierminister Boris Johnson nach London. Bei einem Gespräch in der Downing Street soll es um den Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Januar und die kommenden knapp zwölf Monate gehen.



Bis Ende 2020 sollen die Beziehungen geklärt sein. In einer Mitteilung schrieb Johnson, dass er nicht zu einer Verlängerung bereit sei. Die Briten hätten vor mehr als drei Jahren für den Brexit gestimmt.