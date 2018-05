Der Iran-Streit bestimmt den Besuch von Heiko Maas in Washington. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) beginnt heute seinen zweitägigen Antrittsbesuch in Washington. Dabei geht es hauptsächlich um die Iran-Politik. US-Außenminister Mike Pompeo hatte gestern in einer Grundsatzrede die neue Iran-Strategie der USA nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen vorgestellt. Sie besteht aus Forderungen und Wirtschaftssanktionen.



Maas hat sich unbeeindruckt von den neuen US-Drohungen gezeigt. Deutschland und Europa wollten sich weiterhin an die Vereinbarung halten.